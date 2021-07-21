На Дніпропетровщині на одержанні хабаря викрито патрульного поліцейського

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури інспектора взводу патрульної поліції викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, патрульний поліцейський вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 26 700 грн за непритягнення її до адміністративної відповідальності.

Під час одержання вказаних коштів поліцейського викрито та затримано правоохоронцями в порядку ст.208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Полтаві, за оперативного супроводу Дніпропетровським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури