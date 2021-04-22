У Львові засудили чоловіка, який пограбував 11-річну дівчинку

У Львові 37-річний уродженець Києва посеред вулиці напав на 11-річну дівчинку та вкрав у неї мобільний телефон. За це чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За даними слідства інцидент стався 17 січня, проте вирок нападнику суд оголосив у квітні. Слідство встановило, що чоловік підійшов ззаду до дитини та вихопив у неї з рук мобільний телефон. Після чого він штовхнув дитину в сніг та втік.

Суд визнав 37-річного чоловіка винним у скоєному злочині та присудив йому чотири роки та два місяці позбавлення волі. // Діло