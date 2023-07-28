У Києві до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено наркодилера

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 37-річному громадянину Ізраїлю, уродженцю рф, який організував постачання та незаконний збут кокаїну у м. Києві в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений організував постачання та незаконний збут кокаїну у столиці в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування правоохоронцями проведено обшуки за місцем проживання обвинуваченого, в автомобілі та у приміщенні де виготовлявся наркотичний засіб. В ході обшуку виявлено та вилучено 600 г кокаїну, грошові кошти, прекурсори, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва обвинуваченого засуджено до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура