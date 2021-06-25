На Дніпропетровщині посадовців управління Держпраці викрито на одержанні 25 000 гривень неправомірної вигоди

Дніпропетровською обласною прокуратурою спільно співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України посадових осіб одного з відділів Головного управління Держпраці в області викрито на отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, вказані особи отримали від представника ТОВ неправомірну вигоду за невжиття заходів, направлених на зупинення господарської діяльності, а також контролю за усуненням порушень законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.

23 червня під час отримання 25 тис грн неправомірної вигоди одного з фігурантів справи – державного інспектора – було викрито правоохоронними органами та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність до вчинення вказаного злочину інших посадовців відомства. Досудове розслідування триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури