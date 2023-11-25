Пароль «картопля» не допоміг ухилянтам незаконно перетнути кордон

Контрольне слово «картопля» мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною.

Вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Не допомогло.

Прикордонники зупинили провідника та 5 чоловіків, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 метрів від кордону.

Така послуга коштувала «клієнтам» від $5 000 до $8 000. На переправників усі з них вийшли через соцмережі. Усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності.

ДПСУ