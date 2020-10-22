На Дніпропетровщині слідчі припинили роботу шахрайських «call-центрів»

Представляючись банківськими співробітниками, шахраї отримували дані, за допомогою яких списували з рахунків довірливих громадян всі гроші.

Як встановили слідчі ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури, шахраї орендували у м. Дніпро квартири та офісні приміщення, облаштували їх необхідною оргтехнікою, найняли та навчили «співробітників». Потім, за допомогою програм, що дублювали сайти відомих банківських установ, оператори отримували персональні дані клієнтів та телефонували людям. Під час розмови, представившись працівниками фінансових установ, вони дізнавалися код, надісланий на мобільний телефон потерпілих. Це давало їм можливість переказувати гроші клієнтів на власні рахунки. З’ясувалося, що серед потерпілих – громадяни України та інших країн.

21 жовтня, в ході санкціонованих обшуків у приміщеннях, де функціонували так звані «кол-центри», правоохоронці виявили близько 250 робочих місць «операторів». Під час слідчих заходів вони вилучили понад 150 одиниць комп’ютерної техніки — монітори, системні блоки, ноутбуки, а також чорнові записи з інструкціями та алгоритмом дій при спілкуванні з потенційними потерпілими. Крім цього, у приміщенні перебувало понад 200 «операторів».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється коло причетних до злочину осіб та загальна сума завданих збитків.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами слідчого управління ГУНП