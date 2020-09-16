На Дніпропетровщині суд арештував підозрюваних у подвійному вбивстві у м. Нікополь

Сьогодні, 16 вересня, за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що 15 вересня в ході поліцейської спецоперації були затримані двоє чоловіків — місцеві жителі 26 та 33-х років, які підозрюються у вбивстві двох чоловіків у м. Нікополі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області