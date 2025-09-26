Житель Коростенської громади за $10000 хотів переправити знайомих до Білорусі

38-річний житель Коростенської громади вирішив незаконно переправити через державний кордон України двох чоловіків. Для цього він залучив свого знайомого, якому пообіцяв грошову винагороду у сумі 10 тис. доларів.

24 вересня 2025 року підозрюваний разом із «подорожуючими» на автомобілі прибули до лісосмуги поблизу кордону з білоруссю, де мали зустрітися з провідником.

Проте, провідник про таку незаконну діяльність попередив правоохоронців, відтак, злочин припинено, а підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в області за оперативного супроводу УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вирком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури