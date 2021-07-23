Правоохоронці викрили зловмисників на вимаганні неіснуючого боргу у підприємця

Організатор та його спільники вимагали у потерпілого «борг» – 20 тисяч доларів. Фігурант погрожував чоловіку фізичною розправою, а також привласнив його автомобіль за підробленими документами. Транспортний засіб згодом продали.

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили, що 33-річний громадянин однієї з країн Балтії, для вирішення особистих питань взяв у свого знайомого підприємця автомобіль. Згодом чоловік повернувся разом зі своїми спільниками та почав вимагати у підприємця віддати йому неіснуючий борг – 20 тисяч доларів.

Зловмисники погрожували обраній жертві фізичною розправою та забрали його автомобіль. Організатор злочину за підробленими документами переоформив право власності на транспортний засіб потерпілого та продав його.

Наразі проводяться слідчі дії. Поліцейські встановили коло всіх учасників злочину, у тому числі суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, який «допоміг» привласнити та продати транспортний засіб потерпілого.

У Києві правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта. Водночас оперативники провели обшуки в офісі «фіктивної фірми». Правоохоронці виявили та вилучили документи, які вказують на злочинну діяльність, номерні знаки, а також оргтехніку, яка застосовувалася для підробки документів.

Окрім того, оперативники карного розшуку Нацполіції встановили, що організатор злочину може бути причетний до незаконного ввезення автомобілів на територію держави. Поліцейські провели обшуки на території автосалону, який належить зловмиснику та вилучили 5 автомобілів преміумкласу, які поміщені на арештмайданчик. Наразі проводиться перевірка щодо законності оформлення та походження автомобілів.

Незаконно проданий автомобіль вилучено та буде передано потерпілому.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили організатору злочину про підозру за ч.2 ст. 189 (Вимагання) та ч.3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12-ти років з конфіскацією майна

Слідчі дії тривають.

Управління комунікації Національної поліції України