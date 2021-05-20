На Донеччині поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення мефедрону

Своєрідну міні-нарколабораторію мешканець міста Дружківка організував у власній квартирі. За допомогою спеціального обладнання та з використанням різного роду прекурсорів він виготовляв психотроп для продажу.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління (детективами) за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрили мешканця області, який налагодив діяльність з незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини «мефедрон».

Як встановили працівники поліції, підпільну нарколабораторію організував 28-річний житель міста Дружківка. Він облаштував одну з кімнат власної квартири спеціальним обладнанням. За наявною інформацією щомісяця зловмисник виготовляв близько кілограма психотропу.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. У результаті вилучено різноманітне лабораторне обладнання, понад 90 л та 20 кг хімічних реактивів і прекурсорів, необхідних для виготовлення психотропу, захисний одяг, електронні ваги та велику кількість сліп-пакетів для фасування.

На даний час слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертизи діям фігуранта буде надано додаткову правову кваліфікацію.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції