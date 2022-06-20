На Дніпропетровщині судитимуть учасників наркосиндикату

До злочинної організації входило 18 осіб. Вони вирощували коноплі у промислових масштабах для подальшого їх продажу на території Кривого Рогу. Крім того, займалися збутом метамфетаміну.

Викрили та задокументували діяльність учасників злочинної організації оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції. Документування протиправної діяльності проводилося майже рік — і правоохоронцям вдалося встановити місця вирощування наркотичних рослин, методи збуту та кожного учасника.

Структура організації складалася з кількох відокремлених підрозділів, учасники яких мешканці Кривого Рогу та наближених до міста населених пунктів. Між ними були чітко розподілені ролі. Ієрархія будувалася таким чином: лідер злочинної організації, його довірені особи, куратори окремих ланок, постачальники, збувачі та інші «працівники».

У серпні 2021 року поліцейські провели першу фазу спецоперації, внаслідок якої виявили плантації конопель. Тоді вилучили понад 10 тис. кущів конопель і готову до збуту продукцію на 130 млн грн.

У листопаді 2021 року під час другого етапу затримали 14 учасників наркосиндикату. У травні цього року затримали ще одного з учасників злочинної організації та вилучили канабісу на сім мільйонів гривень.

Загалом за результатами проведення спецоперації було вилучено «товару» на суму майже 150 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Дніпропетровською обласною прокуратурою стосовно 17 учасників злочинної організації скеровано до суду. Ще один – знаходиться у розшуку.

Фігурантам інкримінують вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

— ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

— ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Національна поліція України