На Дніпропетровщині викрили групу збувачів канабісу з майже мільйонним доходом щомісяця

Вісім підпільних лабораторій, які функціонували безперервно, організували п’ятеро мешканців Кривого Рогу. Зловмисники вирощували елітні сорти рослин коноплі, сушили, переробляли та збували наркозалежним. Наразі усіх правопорушників затримано у процесуальному порядку, вирішується питання про оголошення їм підозри за двома статтями Кримінального кодексу України.

Викрили протиправну діяльність злочинного угруповання оперативники Дніпропетровського управління боротьби з наркозлочинністю ДБН спільно зі слідчими районного управління поліції та під процесуальним керівництвом Криворізької східної окружної прокуратури.

Поліцейські встановили, що до складу групи входило п’ятеро жителів Кривого Рогу – четверо чоловіків та одна жінка. Для безперервного вирощування у різні періоди року рослин коноплі зловмисники організували вісім підпільних нарколабораторій. Вони розташовувалися у власних квартирах зловмисників та орендованих ними будинках.

Нарковмісні рослини дилери вирощували у спеціальних теплицях методом гідропоніки. Зокрема, приміщення були оснащені спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин міндобривами. Потім уже готові суцвіття канабісу правопорушники фасували для подальшої реалізації замовникам. Окрім канабісу, зловмисники ще й власноруч виготовляли та реалізовували конопляне печиво.

Дилери підшукували клієнтів через власну віртуальну Інтернет-крамницю, «товар» доставляли поштою. Розрахунок відбувався через електронні гаманці. Щомісячний дохід від реалізації канабісу сягав мільйона гривень. Ці гроші вони витрачали на придбання нерухомості, транспорту та відпочинок на елітних курортах.

Вчора, 18 серпня, правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели обшуки у місцях розташування підпільних теплиць. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 6 кг канабісу, 3 кг конопляного печива, 150 кущів елітних сортів рослин коноплі, понад 300 тисяч гривень та 13 тисяч доларів США. Також вилучено банківські картки, ваги і обладнання для вирощування нарковмісних рослин.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить 1,5 мільйони гривень за цінами «чорного» ринку.

Усіх фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України