86 діб незаконного утримування та катування: судитимуть фсбешника, який знущався над жителями Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно співробітника фсб рф, якому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі обвинувальний акт направлено до Чугуївського міського суду Харківської області.

Фігурант — уродженець та мешканець Московської області, співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб рф. На початку повномасштабного вторгнення рф його відправили до окупованого м. Вовчанськ, де за вказівкою керівництва він мав придушувати рух опору та проводити «профілактику» з проукраїнськи налаштованими громадянами.

За даними слідства, у квітні 2022 року працівник фсб рф спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Росіяни підозрювали потерпілого у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі дислокацій місць російської армії.

Вони наказали чоловіку рухатись на власному авто за повідомленим маршрутом при супроводі двох російських військових, які сказали: «Без резких движений, или будем стрелять».

Приїхавши до місцевої прокуратури, де була облаштована катівня, вони силоміць затягнули чоловіка до підвалу, де, крім нього, ще було понад десять незаконно затриманих осіб.

Під кураторством працівника фсб рф з потерпілим проводили «допити» та катували: привʼязали до мочок уха дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби.

Затриманого били по всьому тілу, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

При цьому обвинувачений не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях.

Чоловіка незаконно утримували 86 діб. Потерпілому вдалось втекти від катів. Він переплив річку та дістався території, підконтрольній Україні.

Обвинуваченого оголошено у розшук. Ідентифікація всіх фігурантів, причетних до вказаного злочину, триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура