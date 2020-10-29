В Кривом Роге ограбили женщину-почтальона, разносившую пенсии

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный выхватил у женщины из рук пакет с деньгами предназначенными для выплаты пенсии в сумме 81 тыс. гривен.

Сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Еще 5 сентября в полицию обратилась 60-летняя потерпевшая с сообщением о том, что неизвестный мужчина на одной из улиц города выхватил у нее из рук сумку и пакет, в котором были деньги для выдачи пенсии гражданам.

Почтальон предоставила детальное описание грабителя. В ходе проведения розыскных мероприятий работники криминальной полиции задержали 27 октября грабителя. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.