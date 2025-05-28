У Бердичеві поліцейські розслідують підпали двох автомобілів військових (фото)

У ніч на 28 травня в райцентрі правоохоронці задокументували два випадки займання автомобілів, що належать військовослужбовцям. На місцях подій працювали слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції та співробітники ДСНС.

Рятувальники швидко локалізували пожежі, однак вогонь встиг пошкодити моторні відсіки та зовнішні елементи обох автівок.

Поліцейські встановлюють причетних до підпалів транспортних засобів. Правова кваліфікація подій – ч. 3 ст. 15 (замах на вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України.

Водночас правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви стали свідком або очевидцем події та володієте будь-якою інформацією, яка б допомогла у встановленні причетних осіб, просимо повідомити за телефоном +380 (68) 076-07-06, або на спецлінію 102, чи звернутися до найближчого підрозділу поліції. Кожна деталь важлива у розкритті злочинів.

Бердичівський районний відділ поліції