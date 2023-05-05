У Львові судитимуть чоловіка та жінку, які налагодили міжнародний канал постачання психотропів до України (фото)

27-річна жителька столиці їздила за кордон, купувала там психотропні речовини та пересилала в Україну. У Львові їх отримував 25-річний місцевий мешканець, який фасував «товар» на дози та збував гуртовими партіями. Фігурантам слідчі повідомили про підозру і на час слідства вони перебували під вартою. Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Контрабандний канал постачання психотропних речовин до України перекрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області (УБН) за підтримки Департаменту боротьби з наркозлочинністю, оперативних служб Нацполіції та ГУНП у Львівській області, спільно зі слідчими поліції Львівщини, працівниками Львівської митниці та Державної прикордонної служби України, під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури міста Львова.

Тоді поліцейські встановили що незаконний «бізнес» налагодили 27-річна жителька столиці та 25-річний мешканець м. Львів. Зловмисники постачали із Нідерландів до України пігулки «MDMA» та марки «LSD».

За постачання психотропних речовин відповідала киянка. Вона їздила за кордон, там купувала психотропні речовини, маскувала їх у пакунки з-під харчових продуктів і пересилала в Україну різними перевізниками під вигаданими анкетними даними. Збут заборонених речовин на території України забезпечував львів’янин. Чоловік розповсюджував їх виключно гуртовими партіями. Розрахунок за «товар» фігуранти отримували у криптовалюті, а щомісяця такий бізнес приносив їм близько чотирьох мільйонів гривень доходу.

Правоохоронці затримали львів’янина під час отримання чергової партії психотропних речовин. Того ж дня затримали і його спільницю, вона саме повернулася із-за кордону. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили майже 13 тисяч пігулок «MDMA», 2 кг «MDMA» у кристалоподібному вигляді, 3 тисячі марок «LSD», пів кілограма «кетаміну» та канабіс. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин становила майже 16 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт направлено для розгляду до Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до санкцій інкримінованих статей, фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України