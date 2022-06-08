Мешканця Ужгорода, який намагався збути вибухівку, взяли під варту

За доводами прокурора Ужгородської окружної прокуратури місцевому мешканцю обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Його підозрюють у збуті вибухових речовин і пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За інформацією слідства, днями чоловік намагався збути дві гранати, три тротилові шашки і запали до них на одній із набережних в Ужгороді. Саме під час зустрічі із покупцем особу викрили правоохоронці.

Крім того, виявлено і місце, де чоловік зберігав інші вибухові речовини і пристрої, а також боєприпаси. Попередньо це більше двох сотень набоїв, гранати та запали до них, електродетонатори та тротилові шашки. Усі предмети вилучені та скеровані на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання і щодо притягнення жителя Ужгорода до відповідальності за незаконне зберігання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Викриття протиправної діяльності здійснено прокурорами спільно із Ужгородським райуправлінням поліції та співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури