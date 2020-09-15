Появились новые схемы: в Николаеве мошенники звонят и предлагают бесплатно отремонтировать квартиру.

Об этом редакции «Николаевских известий» сообщили сразу несколько человек.

Звонки поступали на стационарные и мобильные телефоны в пятницу вечером. Людмиле и Валентине Петровне звонила женщина, а с Натальей Игоревной разговаривал мужчина. Надо отметить, что все эти женщины проживают в Центральном районе города, и все они — пенсионерки.

Им сказали, что звонят с завода ЖБИ (железо-бетонных изделий). Именно эти женщины попали в список льготников, которым предприятие будет делать абсолютно бесплатный ремонт квартиры как ветеранам труда. Хорошо, что дамы уже имели опыт общения, как и некоторые другие их соседи, с подобными аферистами. Они не стали продолжать разговор, сказав, что в ремонте не нуждаются. На другом конце провода тут же отключились.

Странно, что подобные звонки периодически поступают пенсионерам, которые проживают именно в Центральном районе, обслуживаются в одном Пенсионном фонде и управлении соцзащиты. Остаётся понять, кто «сливает» базу данных.