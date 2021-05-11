В Казани уточнили число погибших в результате стрельбы в школе

В городе Казань в России уточнили число жертв стрельбы в школе. После того, как 19-летний юноша пришел в учебное заведение с дробовиком и устроил бойню, погибли девять человек. Жертвами стали семь учеников восьмого класса, учитель и еще одна женщина. Как сообщает РБК, такие данные привел глава Татарстана Рустам Минниханов, посетив пострадавшую гимназию.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя и еще одну женщину», — заявил Минниханов.

Еще 21 пострадавший сейчас находится в больнице. Ранения получили 18 детей и трое взрослых. Установлено, что легко раненым выплатят помощь 200 тыс. рублей, пациентам с тяжелыми ранениями 400 тыс. рублей, семьям погибших — по миллиону.

Во всех школах Казани завтра, 12 мая, отменят занятия. В Татарстане объявлен день траура.

Что касается стрелка, то его задержали силовики. Оружие оказалось легальным и должным образом зарегистрированным.

Напомним, ранее источники называли разные данные о погибших в Казани. Говорилось о восьми, девяти либо десяти погибших. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»