У Хмельницькому судитимуть неповнолітнього, який побив 15-річного студента у гуртожитку

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Слідчі Хмельницького райуправління поліції завершили розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду

Нагадаємо, подія сталася 2 жовтня близько 23:00 години в одному з гуртожитків м. Хмельницького. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

У потерпілого діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садини на тілі, розрив селезінки та забій легені.

Поліцейські вже завершили розслідування, тож невдовзі обвинувачений постане перед судом.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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