Волинянина судитимуть за розпусні дії щодо малолітніх

Прокурори Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 55-річним жителем одного з сіл Ковельського району розбещення малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, з вересня 2022 року по 03 травня 2023 року чоловік вчиняв розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчат – семи-, восьми- та дев’ятирічної.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.

Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 156 КК України, розпусні дії, вчинені щодо малолітніх, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба обласної прокуратури