На Дніпропетровщині викрили на вимаганні хабаря поліцейського

У Дніпропетровській області заступник начальника сектору превенції одного з відділень поліції за грошову винагороду пообіцяв чоловікові не передавати слідчим матеріали для реєстрації кримінального провадження.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся чоловік та повідомив про протиправні дії співробітника поліції. Заявник розповів, що заступник начальника сектору превенції одного з відділень поліції Криворізького районного управління дніпропетровської поліції вимагає у нього хабар.

Посадовець поліції пригрозив передати до слідчого підрозділу матеріали, внесені до журналу єдиного обліку за фактом шахрайства, де у подальшому було б розпочато кримінальне провадження. За можливість уникнути відповідальності — забажав п’ять тисяч доларів США.

Відразу після отримання незаконного гонорару поліцейського затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, під процесуальним керівництвом прокуратури.

За корупційні дії він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі майора поліції затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України