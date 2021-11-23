На Дніпропетровщині викрили наркосиндикат під «прикриттям» колишніх та діючих поліцейських

Злочинна організація виготовляла та розповсюджувала наркотики на території Дніпропетровської області з відома окремих поліцейських, зокрема керівної ланки. Крім того, одному з посадовців поліції інкриміновано катування осіб.

Навесні цього року працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили групу осіб, яка займалася виготовленням, збутом психотропних речовин і наркотичних засобів на Дніпропетровщині. Організували наркобізнес двоє осіб: 32-річний уродженець Грузії, мешканець Дніпра та 60-річний ексміліціонер – колишній перший заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області (під час служби сім років очолював обласний підрозділ боротьби з наркозлочинністю).

До складу наркоугруповання входило чотирнадцять осіб, чоловіки та жінки віком від 21-го – 47-ми років, які виконували чітко розподілені функції: виготовлення тих чи інших наркотиків і подальше розповсюдження. Цинізм діяльності викритої групи полягав у тому, що наркоділки втягували в наркоманію дітей, яких згодом мали залучити до мережі збуту.

Колишній посадовець міліції консультував лідера злочинної організації щодо методів конспірації, планів правоохоронців щодо документування, підказував точки оптової закупівлі наркотиків та прекурсорів і місця їх виготовлення. Також у його обов’язки входила передача частини прибутку 43-річному поліцейському у відставці, ексначальнику одного з підрозділів Управління протидії наркозлочинності (УПН) поліції Дніпропетровщини, який виступав посередником між учасниками наркосиндикату та діючими поліцейськими.

Серед спільників, які за систематичну грошову винагороду не вживали заходів реагування та покривали протиправну діяльність, були старший оперуповноважений Дніпровського районного управління поліції (в минулому займав керівну посаду УПН поліції області) та один із посадовців поліції міста

Синельникове, який до недавнього часу також перебував на керівній посаду в поліції Павлограда. Крім того, під час документування одного з поліцейських, причетних до діяльності групи, викрили на катуванні затриманих.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення у фігурантів проведено більше 40 санкціонованих обшуків. Вилучено устаткування для виготовлення наркотиків, «чорнові» записи психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори та грошові від їх збуту.

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань готують оголошення про підозру фігурантам злочинної організації. Досудове розслідування триває.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України