На Дніпропетровщині викрили організаторів закритих вечірок з наркотою

На момент появи правоохоронців у закладі перебувало 45 осіб. За результатами огляду вилучили наркотичних та психотропних речовин на суму понад 50 тисяч гривень.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять заходи для виявлення осіб, які організовують закриті вечірки з порушенням встановлених норм комендантської години у зв’язку із запровадженням воєнного стану. У кожному регіоні встановлені різні часові обмеження щодо пересування громадян та роботи розважальних та інших закладів у нічний час.

За результатами таких заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області викрили місцеву мешканку, яка організовувала закриті вечірки. У закритих групах відвідувачам за кілька годин до заходу повідомлялося про дату, місце та час проведення.

Оперативники спільно зі співробітниками слідчого управління та управління превентивної діяльності обласної поліції виявили будинок, в якому проходив розважальний захід. На час перевірки у приміщенні знаходилися 45 осіб.

Поліцейські зафіксували факт правопорушення, допущений організаторами вечірки та її відвідувачами. Крім того, вилучили 150 «доз» психотропної речовини та «чорнові» записи про збут наркотичних та психотропних речовин.

Загальна вартість влученого за цінами «чорного» ринку складає понад 50 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України