До 10 років позбавлення волі засуджено так званого «голову» окупаційної адміністрації Чаплинки на Херсонщині

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур визнано винним у колабораціонізмі мешканця смт Чаплинка Херсонської області (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 15 років.

Доведено, що після початку широкомасштабного вторгнення окупаційних військ рф мешканець Чаплинки пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого «голови військово-цивільної адміністрації Чаплинського району».

На займаній посаді чоловік зобов’язував фізичних і юридичних осіб підпорядковуватися окупаційній адміністрації, здійснював підбір працівників до зазначеного незаконного органу влади.

Крім того, він керував комунальними підприємствами та перепідпорядкував структурні підрозділи Чаплинської селищної ради під своє управління.

Наразі чоловік перебуває в розшуку.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора