На Дніпропетровщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі протиепідемічні товари

Фігуранти у соцмережі розміщували оголошення про продаж медичних масок та антисептиків. Головною умовою була передплата за товар, однак після отримання грошей — зловмисники блокували покупців. Таким чином вони ошукали понад 200 громадян.

Співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими П’ятихатського відділення поліції викрили двох громадян у інтернет-шахрайстві.

Кіберполіція встановила, що двоє місцевих жителів у соцмережі продавали неіснуючі медичні маски та антисептики. За товар вимагали повну або часткову передплату, а після одержання грошей – блокували покупців. Зловмисники неодноразово змінювали назви своїх акаунтів.

Попередньо встановлено, що правопорушники ошукали понад дві сотні громадян з різних регіонів України. Загальна сума збитків сягає 300 тисяч гривень.

За місцем мешкання зловмисників правоохоронці провели санкціонований обшук. Вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчинені правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура Пʼятихатського району.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України