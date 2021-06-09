На Дніпропетровщині виявили підключену до трансформаторної підстанції майнінгову «ферму» (фото)

За три місяці вона незаконно використала електрики на 2 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Обладнання для майнінгу знаходилося в орендованих складських приміщеннях по сусідству з енергооб’єктом і було напряму підключене для нього. Щоб приховати крадіжку електроенергії, організатори використовували спеціалізоване обладнання, яке занижувало показники споживання.

За оцінками СБУ, протягом трьох місяців майнінгу «ферма» завдала державі тільки прямих збитків на суму понад 2 млн гривень. При цьому її робота загрожувала безперебійному постачанню електроенергії населенню та підприємствам.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу мереж) та 188-1 (викрадення електричної енергії) Кримінального кодексу України. Під час обшуків було вилучено понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют і техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії. // LB.ua