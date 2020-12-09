На Дніпропетровщині за одержання хабаря начальник відділення поліції опинився на лаві підсудних

Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з відділень Кам’янського відділу поліції за одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, начальник відділення поліції вимагав від громадянина 5 000 гривень неправомірної вигоди за повернення спецтехніки: екскаватора та мікроавтобуса, які були вилучені в рамках кримінального провадження.

Крім того, правоохоронець повідомив, що за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності останній повинен сплачувати йому щомісяця від 10 000 до 15 000 гривень.

Після одержання частини суми у 3 000 гривень його було викрито правоохоронцями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури