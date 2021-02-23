На Дніпропетровщині заступника голови РДА та його спільників судитимуть за привласнення ₴4,3 млн. під час проведення інвентаризації земель

Наприкінці січня цього року зловмисникам повідомили про підозри. Наразі слідство завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.

Відомо, що на момент вчинення злочину посадовець виконував обов’язки голови райдержадміністрації. Спільно із підприємцем та інженером-землевпорядником вони привласнили 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель.

У січні 2019 року між РДА та ФОП було укладено договір про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, їхньої грошової оцінки та виготовлення документації із землеустрою. Виконавцем стала субпідрядна організація, де працював згаданий інженер-землевпорядник.

Згодом з’ясувалося, що погоджена в. о. голови РДА документація не відповідала вимогам чинного законодавства – частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт посилалися на нечинні документи, а райдержадміністрація взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності.

Таким чином держбюджету було завдано 4,3 млн грн збитків, що підтверджено економічною експертизою.

Викрили неправомірну діяльність злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області з колегами-правоохоронцями.

Наразі досудове розслідування звершене – його здійснювали слідчі обласного управління Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури. Обвинувальні акти скеровані до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України