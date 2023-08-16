Столичний суд засудив іноземця за пограбування продавчині кіоску

Під час судового розгляду суддя також врахував раніше невідбуте покарання за крадіжку, скоєну зловмисником двома роками раніше. Злочинець проведе за ґратами чотири роки та три місяці.

Подія відбулась у 2021 році у Подільському районі столиці. Тоді до поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що її пограбував невідомий.

Правоохоронці встановили, що порушник замовив у продавчині кіоску каву, а коли розрахувався за неї – висмикнув з рук жінки телефон та втік. Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного та затримали його. А викрадене майно слідчі вилучили та повернули власниці.

30-річному іноземцю було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто, у вчиненні грабежу. По завершенню досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом було скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка було визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Окрім цього, суд врахував раніше невідбуте покарання за крадіжку, скоєну зловмисником двома роками раніше, та призначив остаточне покарання у вигляді чотирьох років та трьох місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва