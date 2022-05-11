В Івано-Франківській області затримали «вора в законі» з санкційного списку РНБО

Під час проведення заходів з відпрацювання представників криміналітету та осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами, оперативники отримали інформацію про переховування «вора в законі» на прізвисько «Мамука» на території Івано-Франківської області.

Свій «статус» він отримав в Стамбулі у 2013 році. Крім того, має родинні зв’язки з «вором в законі» Таріелом Оніані.

10 травня оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції провели заходи для затримання 45-річного уродженця Грузії, до якого рішенням РНБО були застосовні персональні спеціальні санкції. «Вора в законі» на прізвисько «Мамука» затримали в одному з приватних будинків області.

Наразі вирішується питання про його примусове видворення за межі України.

Національна поліція України