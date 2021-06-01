На Дніпропетровщині злочинці хотіли відновити «структури СРСР»

СБУ припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові «народні ради» та «силові структури» на Дніпропетровщині. Зловмисники – прихильники «відновлення СРСР», які хотіли посягнути на конституційний лад України.

За інформацією спецслужби, місцева мешканка з «досвідом роботи» у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це — за координації російської ГО «Верховный Совет СССР».

Так звана «Председатель Верховного Совета УССР» роздавала учасникам групи «справки о гражданстве СССР». Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у «псевдовиборах» нових державних органів.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні «силового блоку» фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського «Международного союза советских офицеров».

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили:

документацію фейкових «народних рад»;

комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих «довідок про громадянство СРСР»;

списки учасників групи;

листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Довідка:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ