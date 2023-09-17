На Дніпропетровщині 38-річного чоловіка затримали за підпал будинку сусіда

У такий спосіб підозрюваний вирішив помститися знайомому.

Поліцейські відділення поліції №6 Кам’янського РУП встановили, що 15 вересня при зустрічі чоловіків виникла сварка. Після конфлікту ображений підозрюваний пішов до будинку приятеля, облив його бензином та підпалив. Після скоєного втік. Господарям вдалося загасити пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою, йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП