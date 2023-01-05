У Житомирі затримали «під’їздного» грабіжника, який напав на двох жінок

Поліцейські Житомирського райуправління упродовж доби встановили особу та розшукали 37-річного раніше судимого житомирянина. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні грабежу у мікрорайоні Малікова.

До Житомирського райуправління поліції увечері 2 січня звернулась 26-річна житомирянка. Жінка повідомила, що у ліфті багатоповерхівки невідомий чоловік силою спробував відібрати у неї речі. Коли ж двері відчинились, зухвалець рвонув з її шиї срібний ланцюжок з кулоном і втік.

Заявниця запам’ятала окремі прикмети свого кривдника і передала всі відомості поліцейським.

– У той же вечір правоохоронці здійснили відпрацювання мікрорайону Малікова. У пошуках схожої за прикметами особи дільничні офіцери опитали мешканців багатоповерхівки та інших жителів, щоб зібрати повну інформацію та встановити ймовірних свідків. Водночас оперативники кримінальної поліції вилучили та проаналізували записи камер відеоспостереження. Також перевірили коло осіб, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за подібні діяння, – прокоментував т.в.о. начальника Житомирського РУП Віталій Княгницький.

У результаті вже наступної доби, 3 січня, поліцейські встановили особу причетного до пограбування. Це 37-річний житель обласного центру. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував термін покарання за розбій. Оперативники перевірили кілька адрес його ймовірного перебування. Тож увечері його затримали у сусідньому з Малікова мікрорайоні.

Погоджені з місцевою окружною прокуратурою невідкладні слідчі дії в оселі чоловіка провели слідчі та оперативники Житомирського райуправління за участі бійців роти поліції особливого призначення ГУНП. У результаті було вилучено відібрану у заявниці срібну прикрасу та інші речові докази.

Чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) КК України. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють затриманого і до грабунку жінки, що стався 1 січня увечері у під’їзді будинку по проспекту Миру у Житомирі.

За чинним законодавством пограбування, вчинене в умовах воєнного стану, карається ув’язненням на строк від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області