Росіяни на Запоріжжі викрадають людей і вибивають зізнання в підготовці теракту

Загарбники хапають людей просто на вулицях й на камеру “знаходять” схрони зі зброєю та вибухівкою.

На окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують викрадати цивільних жителів, із яких вибивають зізнання в нібито підготовці теракту.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбники на камеру “знаходять” схрони зі зброєю та вибухівкою, які попередньо самі ж організовують.

Крім того, вони хапають просто на вулицях людей, які навіть не розуміють, у чому справа. Росіяни вибивають з людей зізнання в підготовці до теракту та звітують про це в своїх “помийках”.

“Рашисти не можуть перемогти на фронті, тож використовують звичну тактику: мстяться за свої поразки беззахисним цивільним на окупованій території”, – наголосив Федоров.