На Дніпропетровщині чоловік місяць ховав тіла вбитих їм родичів

Правоохоронці затримали 26-річного мешканця Новомосковського району, який підозрюється у вбивстві двох людей.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області.

30 червня до поліції звернулася жінка, яка втратила зв’язок із двоюрідним братом та племінницею. Поліцейські встановили, що до цього причетний їхній родич.

Як з’ясувалося, 31 травня зловмисник був у свекра вдома. Між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник кілька разів ударив сокирою по голові 44-річного чоловіка. Його тіло він забетонував у ямі біля будинку.

У ході розслідування поліцейські також встановили, що за кілька днів до цього підозрюваний також убив 24-річну дівчину. 26 травня він задушив її, а труп сховав біля її будинку.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.