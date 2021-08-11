У аеропорту «Київ» виявили контрабандні годинники на 100 тисяч євро
Прикордонники спільно з працівниками митниці у аеропорту «Київ» (Жуляни) виявили незаконне перевезення партії дорогоцінних годинників.
У громадянина США під час огляду ручної поклажі було виявлено 16 швейцарських годинників марки «Ролекс».
За попередніми даними сума оцінки сягає понад 100 тисяч євро. Чоловік, ймовірно, перевозив годинники з метою подальшої реалізації на території України.
Працівники митниці годинники вилучили та склали протокол про порушення митних правил.Tweet