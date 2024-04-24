На Дніпропетровщині експосадовицю Держпродспоживслужби судитимуть за систематичне вимагала хабарів з підлеглих

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректора регіональної лабораторії Держпродспоживслужби за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, 4 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що у 2023 році обвинувачена налагодила схему одержання хабарів від підлеглих працівників лабораторій ветеринарно-санітарної медицини міста Дніпра та області.

За неправомірну вигоду посадовиця обіцяла не влаштовувати перевірки та не звільняти працівників лабораторій із займаних посад.

Також вона одержала хабар від одного із лікарів ветеринарної медицини за переведення його на іншу посаду.

Загалом задокументовано отримання обвинуваченою 3,5 млн гривень неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих обшуків вилучено майже 1,8 млн грн у різних валютах, чорнові записи щодо сум отриманої неправомірної вигоди, мобільні телефони, документацію.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтава, оперативний супровід – Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора