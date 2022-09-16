На Дніпропетровщині мати розбещувала малолітнього сина

На Дніпропетровщині 29-річну жінку підозрюють у розбещенні власного 9-річного сина.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела.

15 вересня до поліції звернулася місцева мешканка, повідомивши, що містянка вчиняє розпусні дії щодо своєї дитини. Хлопчик навчається в одному з ліцеїв Новомосковського району у 3-му класі. Вина жінки підтверджується відеозаписом.

За цим фактом було внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.