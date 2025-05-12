Дві обікрадені квартири за день – підозрюваного в крадіжках волинянина взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 35-річному чотири рази судимому до цього жителю Луцька повідомлено про підозру у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжок із проникненням у житло (ч.4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, удень 30 квітня 2025 року чоловік, зламавши вхідні замки, проник у дві квартири у Луцьку – на проспекті Молоді та на проспекті Президента Грушевського, й викрав звідти гроші і ювелірні прикраси, завдавши власникам матеріальної шкоди на загальну суму майже 85 тисяч гривень.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури