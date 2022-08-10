На Дніпропетровщині «накрили» черговий шахрайський call-центр

На Дніпропетровщині у місті Кам’янське викрили call-центр, працівники якого телефонували людям і різними способами виманювали гроші.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

8 серпня поліцейські провели обшук в приміщенні call-центру, який розташовувався в центрі міста. Оператори call-центру представлялися працівниками банку, після чого отримували банківські реквізити та персональні дані громадян. Використовуючи банківські дані вони виводили кошти громадян на інші рахунки.

Серед 20 працівників call-центру були неповнолітні. З офісу вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, комутатори та чорнові записи.

Обшук проводився в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі причетні до незаконного бізнесу та загальна сума завданих збитків.