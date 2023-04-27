На Дніпропетровщині під час застілля в руках у чоловіка вибухнула граната

У Дніпропетровській області в руках у чоловіка вибухнула граната під час застілля. Окрім нього постраждали ще три людини.

Про це пише “Дніпро Оперативний” із посиланням на Facebook-сторінку співробітниці служби Екстреної медичної допомоги Нікополя Валентину Марченко.

У Нікопольському районі в смт Червоногригорівка на вихідних компанія сусідів зібралася щось відсвяткувати.

Під час застілля один із чоловіків дістав гранату та почав хизуватися нею, розповідати, як користуватися. Інший молодик підхопився, вхопив чеку гранати, яку тримав його приятель і вирвав її. Одразу пролунав вибух.

Внаслідок вибуху постраждали четверо – чоловіки 40, 41 та 46 років і молода дівчина 17 років. Чоловік, в руках у якого вибухнула граната, втратив багато крові та отримав важкі поранення.

Всім надали першу допомогу та доставили до лікарні.