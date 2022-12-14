«Шукали отару овець»: троє молодих «чабанів» вночі намагалися потрапити до Молдови

Їх затримали поблизу села Кубей Болградського району.

На Одещині затримали трьох чоловіків, які під приводом пошуку отари овець намагалися нелегально потрапити до Молдови.

Як повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк, групу молодиків затримали прикордонники сьогодні о 04:00 на державному кордоні, поблизу села Кубей Болградського району.

“Місцеві жителі віком від 19 до 25 років намагались незаконно потрапити до Молдови, використовуючи темну пору доби. Прикордонному наряду вони пояснили, що шукали отару овець, але цим казочкам ніхто не повірив, адже дрескод в них був відверто не схожий на той, у чому ходять чабани…”, – повідомив Перегняк.

Він додав, що чоловіки мали при собі речі першої потреби – змінну білизну тощо.

Наразі на “чабанів” складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону”. Відповідне рішення щодо них ухвалюватиме суд. // УНІАН