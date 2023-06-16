На Дніпропетровщині підприємець привласнив майже ₴3,5 млн. під час збирання врожаю

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю за фактом привласнення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2021 році між профільним навчальним закладом у м. Верхньодніпровськ та фізичною особою укладено договір про закупівлю послуг з обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею майже 123 га.

Не повідомивши адміністрацію навчального закладу, підприємець здійснив збір урожаю соняшника на 100 га землі та реалізував іншим особам.

Протиправними діями підозрюваного державі завдано збитків на суму майже 3,5 млн грн.

Заходи із викриття прокурори проводили спільно зі співробітниками відділення поліції № 3 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури