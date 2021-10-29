У Росії кинули за ґрати чотирьох кримських татар

Суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар до ув’язнення з термінами від 12 до 17 років.

Джерело: facebook-сторінка українського омбудсмана Людмили Денісової

Пряма мова: «Цинізм та брехня з боку РФ призвели до того, що кримські родини залишилися без годувальників, а одна з них – одразу без трьох: Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем Сейтмеметов – їхній дядько по материнській лінії.

Вражає нікчемність і надуманість «доказів», наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях».

Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону ухвалив вирок стосовно учасників так званої «третьої бахчисарайської групи» у справі «Хізб ут Тахрір», звинувативши їх за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії – «Організація й участь в діяльності терористичної організації».

Суд присудив тривалі терміни покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

Амет Сулейманов — людина з інвалідністю й потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем. На думку Денісової, для нього 12 років колонії суворого режиму рівнозначно смерті.

Омбудсман нагадала, що відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Загальної декларації прав людини, країна-окупант не може здійснювати правосуддя за своїми законами стосовно мешканців окупованої території. До того ж, чотирьох засуджених вивезли з окупованого Криму до Росії.

Що цьому передувало:

У червні 2020 року російські правоохоронці перевели затриманого Сейтумера Сейтумерова до психлікарні, де примусили проголосувати «за» зміни до конституції РФ.

У березні 2020 року окупанти обшукали домівки чотирьох засуджених у Бахчисараї в анексованому Криму й затримали їх. Амет Сулейманов був активістом громадської організації «Кримська солідарність», яка займається захистом прав жертв політичних переслідувань в окупованому Криму.

Перед цим окупанти вже затримували Сейтумера Сейтумерова в 2017 році.

УП