У Харкові крадія убив холодильник

Поліція підозрює загиблого чоловіка в спробі вкрасти холодильник

У Харкові поліція розслідує обставини смерті невідомого чоловіка, тіло якого, присавленого холодильником, було знайдено вчора, 1 грудня, на терасі одного з непрацюючих кафе на вулиці Героїв Праці.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За фактом загибелі невідомого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК (вбивство) з поміткою «нещасний випадок».

«Ймовірно, загиблий хотів здійснити крадіжку холодильника», — вважають в поліції. // Вартові еспресо