На Дніпропетровщині повідомлено про підозру групі осіб, які утримували людей в трудовому рабстві

Повідомлено про підозру подружжю та ще двом спільникам за фактом вербування і переміщення людей з метою трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, четверо мешканців Дніпропетровщини організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх в трудовому рабстві.

Учасники групи підшуковували та вербували на вокзалах соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання.

Шляхом обману та психологічного впливу перевозили людей до Одеської області. Обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.

Натомість, людей заселяли до колишнього хліву обладнаного під гуртожиток з неналежними умовами. Змушували їх безоплатно працювати на найтяжчих сільськогосподарських роботах.

Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв’язку. Якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

Під час обшуків на території будинку перебувало 16 осіб. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.

Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури