На Дніпропетровщині ще двом колаборантам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Криворізької південної та Павлоградської окружних прокуратур двом громадянам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.1 ст.111-1 КК України).

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, використовуючи власний акаунт у забороненій соціальній мережі, жителька м. Кривий Ріг систематично розповсюджувала відеоматеріали та антиукраїнські дописи на підтримку армії та влади держави-агресора.

Також викрито мешканця м. Павлоград, який протягом березня-листопада 2022 року у соцмережі публічно заперечував збройну агресію РФ проти України та закликав до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, флешносій із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури