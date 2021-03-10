Грузинського «гостя» за крадіжки засуджено до 4 років та 9 місяців позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок громадянину Грузії за фактом крадіжок, вчинених із проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, раніше судимий за аналогічний злочин, разом із двома спільниками (уродженцями Грузії) за допомогою спеціальних інструментів проникли до однієї із квартир у Деснянському районі столиці та викрали звідти цінні речі. У подальшому злодії спустились на поверх нижче у тому ж будинку та обікрали ще одну квартиру.

З викраденим майном зловмисники намагалися втекти на автомобілі, однак невдовзі були зупинені працівниками поліції та затримані.

За принципової позиції прокуратури вироком Деснянського райсуду м. Києва одного з крадіїв визнано винним у вчиненні вказаних злочинів та засуджено до 4 років та 9 місяців позбавлення волі.

Матеріали щодо його спільників виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Київська міська прокуратура