На Дніпропетровщині затримали чоловіка з гранатами і тротилом

Вночі, під час дії комендантської години, поліцейські помітили на вулиці чоловіка в бронежилеті з великою сумкою. Під час огляду виявилося, що в сумці – 4 гранати, запали та 400 г тротилу.

Зловмисника затримали 24 грудня близько 1-ї години ночі поліцейські відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП. Для фіксування даного факту на місце події прибула слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу поліції. Особу підозрюваного встановили – це 34-річний місцевий житель, який не має жодного відношення до військової служби.

За узгодженням з окружної прокуратури за місцем мешкання чоловіка відбувся обшук, під час якого поліцейські вилучили пневматичну зброю, майже 250 патронів різного калібру, два пакети з речовиною, схожою на марихуану, сигнальну ракету та запал до неї, ножі.

Все вилучене направили на експертне дослідження. 34-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальні провадження за статтями 263 та 309 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції